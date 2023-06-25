Türkiye'nin 100. yılında 100 il iddialarının gündeme gelmesinin ardından Kdz. Ereğli ilçesi de il olmak için adeta gün sayıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin il olması halinde daha da gelişeceğini ifade etti.

Kdz. Ereğli il olmak için gün sayıyor

ZONGULDAK - Türkiye'nin 100. yılında 100 il iddialarının gündeme gelmesinin ardından Kdz. Ereğli ilçesi de il olmak için adeta gün sayıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçenin il olması halinde daha da gelişeceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 81 olan il sayısının gelişen ilçelerin il yapılmasıyla 100 ile tamamlanacağı iddiaları üzerine Kdz. Ereğli ilçesi de il olmak için adeta gün sayıyor. 89 bin nüfusuyla Ardahan, 160 bin nüfusuyla Artvin, 85 bin nüfusuyla Bayburt, 142 bin nüfusuyla Kilis'i geride bırakan Kdz. Ereğli'de nüfus 2022 yılında 175 bin 309'a ulaştı.

İlçenin birçok tarihi, sanatsal, kültürel çalışmaların yanı sıra demir-çelik fabrikası ile de öne çıktığını ifade eden vatandaşlar, il olması için heyecanla beklediklerini ifade ettiler. Belediye Başkanı Halil Posbıyık da geçmişte il olma konusundaki bir anısını anlatarak şöyle dedi:

"Benim için önemli olan Ereğli. Ereğli'nin gelecek nesli, çocuklarımız, torunlarımız. İl olmanın getireceği faydaları çok iyi biliyordum. İl olduğu takdirde sadece valilik makamı buraya gelsin diye değil. Ereğli'nin gelişmesinde Türkiye'nin en büyük illerinden biri olacağına inanmıştım. Eğer burası il olduğu takdirde. Buraya devletten bir bütçe verilecek. İki en az milletvekili verecekler. Kandilli, Ormanlı, Alaplı, Kdz. Ereğli'den iki milletvekili seçilecek. Bu bölgenin insanlarından iki milletvekili seçilecek. Bu iki milletvekili Ereğli vilayetinin devlet tarafından gönderilen bütçenin köylerimize, beldelerimize, ilçelerimize yayılması için kendi öz evlatlarımız hangi siyasi parti olursa olsun ellerinden geleni yapacaklar. Buraya yatırımlar gelecek. Yavuklusunu, annesini, babasını genç yaşta bırakıp başka şehirlere çalışmaya giden insanlar oralara gitmeye gerek kalmayacak. Bu lafımı hiç kimse unutmasın. Eğer bu fırsatı Kdz. Ereğli halkı kaybettiği takdirde, Ereğli il olmadığı takdirde demir-çelik fabrikası olan bir köy olma yolunda hızla ilerlemektedir. Allah'ıma şükürler olsun. Filyos'a yatırım geldi. Doğalgaz bulduk. Zonguldak, Çaycuma, Devrek müthiş bir büyüme içerisinde. Onlar diyemez ki Ereğli il olmasın. Biz sömürge miyiz? Biz yüzde 70 para vereceğiz devlet bütçesine. Bana yüzde 10 vereceksiniz."

"Ereğli'nin il olması tüm bölgeye faydalı olacak"

İlçede balıkçılık yapan esnaflardan Şenol Sönmez, "Zonguldak daha öncelerde Karabük ve Bartın'ı bünyesinden ayırarak il yaptı. Şimdi Ereğli de olursa Zonguldak için ekonomik ve nüfus açısından biraz sıkıntı olacak. Ama biz Ereğli'de yaşayanlar açısından güzel olacak. Ereğli'de yapılması gereken bazı şeyler için Zonguldak'a gidip gelmek zaman ve masrafa neden oluyor. Ereğli'nin il olması nüfus, memur kadrosu ve yatırımların daha düzgün hesaplanmasıyla daha iyi gelişeceğine inanıyorum. Tüm bu bölgeye faydası olacağı kanaatindeyim" dedi.

"Ereğli gelişmiş bir ilçe, kabuğuna sığmıyor"

İlçenin gelişmişliğine dikkat çeken Bilal Muratoğlu, "Ereğli'nin il olması bizim için iyi bir şey. Türkiye için iyi bir şey. Sürekli kalkınan bir ilçe. Şu anda kabuğuna sığmıyor. İl olmasını canı gönülden destekliyoruz" dedi. Kdz. Ereğli'nin il olmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Tanju Danışmaz ise "Ereğli il olmaya ihtiyacı var. Gerekli bence. Destekliyoruz. Her türlü il olacağına da inanıyoruz. İnşallah olacak" diye konuştu.