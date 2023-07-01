Kdz. Ereğli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta seyir halinde olan 67 AAL 074 plakalı otomobil sürücüsü öndeki araca çarpmamak için ani fren yaptı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 41 AN 071 plakalı hafif ticari araç; 67 AAL 074 plakalı otomobile ve 67 TD 239 plakalı otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddeti ile 3 araçta da maddi hasar meydana geldi. 41 AN 071 plakalı hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan K.S. ve S.Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra S.Y.'yi Ereğli Devlet Hastanesi'ne, K.S.'yi ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Trafik polisi ekipleri başka bir kaza olmaması için yolda tedbir aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Olaya karışan araç sürücüleri ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik, kaza yerine gelen çekicilerin araçları kaldırmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.