Kdz. Ereğli'de yaşanan taşkınlar havadan görüntülendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen taşkınlar havadan dron ile görüntülendi. Çiftlik ve evler su altında kaldı, ekipler tahliye çalışmalarını sürdürdü.

Kdz. Ereğli'de taşkınlar oluştu, yaşanan afet havadan görüntülendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan şiddetli yağış nedeniyle taşkınlar oluştu. Çiftlik ve evi su bastı. Ekipler zodyak bot ve itfaiye aracıyla hazır bekledi. Yaşananlar dron ile havadan görüntülendi.

Ereğli'ye bağlı Süleymanbeyler Köyü Göleviç Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle su baskını meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre 2 ahır sular altında kaldı. Bölgeye itfaiye ve zodyak botu sevk edildi. Havadan görüntülenen evler ve çiftlik yaşanan afeti gözler önüne serdi. Ekipler tahliye çalışmalarını gün boyunca sürdürdü. Bir kişinin sular çekilince bölgeden tahliye edildiği öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Suların çekilmesiyle birlikte temizlik çalışmalarına başlandı. Derelerin getirdiği odunların tıkadığı köprüler zaman zaman yıkılma tehlikesi geçirdi.