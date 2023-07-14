Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan S.O. idaresindeki 67 TP 807 plakalı motosiklet, iddiaya göre yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yaya yaralandı. Kazazedelerin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü S.O. ve, yaya S.Y.'yi ilçedeki özel hastanelere sevk etti.

Motosiklet, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.