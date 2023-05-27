Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Göztepe köprüsünün altında meydana geldi. Sadullah Y. idaresindeki 67 ABH 682 motosiklet Gürkan G. idaresindeki 67 TT 442 plakalı araçla çarpıştı. Yaralı sürücü ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.