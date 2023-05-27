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Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

Kdz. Ereğli'de trafik kazası: 1 yaralı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Göztepe köprüsünün altında meydana geldi. Sadullah Y. idaresindeki 67 ABH 682 motosiklet Gürkan G. idaresindeki 67 TT 442 plakalı araçla çarpıştı. Yaralı sürücü ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Göztepe köprüsünün altında meydana geldi. Sadullah Y. idaresindeki 67 ABH 682 motosiklet Gürkan G. idaresindeki 67 TT 442 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Sadullah Y. motosikletten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken otomobil sürücüsünün de ifadesine başvuruldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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