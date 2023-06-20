Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından etkili olan şimşekler, geceyi aydınlattı. Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.

Kdz. Ereğli'de şimşekler geceyi aydınlattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanağın ardından etkili olan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Zonguldak'ta gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren art arda şimşekler çaktı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Öte yandan vatandaşların sel, su baskınları gibi durumlara karşı tedbirli olmaları istendi. Gök gürültüsü ile kendisini gösteren şimşekler, güçlü ışıklarıyla kara bulutlarla kaplı şehrin gecesini adeta gündüze çevirdi.