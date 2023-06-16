Kdz. Ereğli'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Kdz. Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentte ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert, Kırmacı Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt kaplama çalışmalarının, Tevfik Tetik Sokak'ta devam ettiğini belirterek, "Şehrimizde asfalt dökülmedik yer kalmayacak" dedi.

Kdz. Ereğli Belediyesi, mahallelerde başlattığı sıcak asfalt kaplama çalışmalarına Kırmacı Mahallesi'nde devam ediyor. Bu yıl yollara 60 bin ton sıcak asfalt döküleceğini açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı Cömert, şunları söyledi:

"Sıcak asfalt kaplama çalışmalarına Kırmacı Mahallesi'nden başladık. Sırasıyla Hasan Canver Caddesi, İsmail Dolen Sokak, Dr. Neti Eraslan Caddesi ve Tevfik Tetik Sokak'ta asfaltlama çalışmalarımızı tamamladık. 60 bin ton sıcak asfalt çalışmamız bittiğinde kentimizde cadde ve sokaklarımızda yol ağını sıcak asfalt ile kaplamış olacağız. Öncelikle DERGAZ'ın çalışması olan Kandilli-Ereğli hattındaki çelik hattının tamiri ile başladık. Tamirin büyük kısmı tamamlandı. Diğer çalışmalarımız da devam ediyor. Kemer mezarlık yolu tamamlandı. Kırmacı-Kemer Köy içindeki ana caddedeki çalışmamız devam etmektedir. Bu seneki programımızda muhtelif yerlere 60 bin ton asfalt dökmeyi planlıyoruz. Şehrin muhtelif yerlerinde de 100 bin ton emisyon asfalt çalışmamız devam edecek. Emisyon asfalt dökümüne temmuz ayı itibarıyla başlayacağız. Şehrimizde asfalt dökülmedik yer kalmayacak."