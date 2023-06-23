Kdz. Ereğli'de Kurban Bayramı hazırlıkları

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için bir ekip kurdu. Delihakkı'da kurulan Kurban Satış Yeri'ndeki küçük ve büyükbaş kurbanlıklar ise denetlendi, alanda gerekli ilaçlama çalışmaları yapıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bir veteriner hekim ve iki personelden oluşan Kurbanlık Hayvan Yakalama Timi kurdu. Delihakkı'da oluşturulan Kurban Satış Yeri'ndeki küçük ve büyükbaş kurbanlıklar da denetlenerek alan düzenli olarak ilaçlanmaya başladı.

Veteriner İşleri Müdürü Erdal Terzi, çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bu yıl 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında gerçekleşecek olan Kurban Bayramı münasebetiyle Kdz. Ereğli Belediyesi vatandaşlarımızın sağlıklı ortamda kurbanlık hayvan alımlarını ve kesmelerini sağlamak amacıyla gerekli hazırlık çalışmalarını yapmaktadır. Kurbanlık Hayvan Satış Yeri olarak belirlenen Delihakkı Belediye Asfalt Tesisleri'nde gerekli altyapı çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmış, küçük ve büyükbaş kurbanlık hayvanlar satışa sunulmuştur. Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık ve idari hususlar yönünden denetlenen satış yerleri ve kurbanlık hayvanların kontrolleri ile dezenfeksiyon ve ilaçlanma çalışmaları periyodik olarak bayram boyunca devam edecektir. Kurbanlık Hayvan Kesim Yeri olarak belirlenen, Balı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Belediye kesimhanesi tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Kesim yerinde Belediyemiz kesim elemanları ile veteriner hekimlerimiz, vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı şekilde kurbanlık hayvanlarını kesmeleri için hazır bulunmaktadır. Belediyemiz kesimhanesinde kesim yapmak için bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Belediyemiz web sitesinde yer alan 'Kurbanlık Hayvan Satış ve Kesim Yerleri Hakkında Duyuru'dan gerekli bilgilere ulaşabilirler. Ayrıca Kurban Bayramı'nda sıkça yaşanan kaçan kurbanlık hayvan olaylarına müdahale etmek için veteriner hekim ve 2 personelden oluşan Kurban Yakalama Timi oluşturuldu. Hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı ile ilgili eğitim ve tatbikatlar yapıldı. Yakalama timi, olay anında sakinleştirici ilaç olarak, ruhsatlı ve ette kalıntı bırakmayan ürünleri kullanacak. Belediyemiz sınırları içerisinde Kurban Bayramı'nda yakalama timine ihtiyaç duyan vatandaşlarımız 153 Alo Zabıta ve 3150102 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nin telefon numaralarını arayarak yardım isteyebilirler."