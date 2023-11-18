Kdz. Ereğli Belediyesi Yaz Boyunca 45 Bin Ton Asfalt Döktü

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sahada sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli yollarına bu yaz boyunca 45 bin ton sıcak asfalt, 100 bin metrekare emisyon asfalt serdiklerini açıkladı. Başkan Posbıyık, 'havalar müsaade ettiği müddetçe asfalt dökmeye devam edeceğiz' dedi. Belen Sanayi Sitesi Yönetimi Başkan Posbıyık'a asfalt için teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sahada sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarını yerinde takip eden Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli yollarına bu yaz boyunca 45 bin ton sıcak asfalt, 100 bin metrekare emisyon asfalt serdiklerini açıkladı. Başkan Posbıyık, "havalar müsaade ettiği müddetçe asfalt dökmeye devam edeceğiz" dedi. Belen Sanayi Sitesi Yönetimi Başkan Posbıyık'a asfalt için teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi, hız kesmeden kent yollarında ihtiyaç duyulan noktalarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde başkan yardımcısı Oğuz Cömert ve ilgili teknik ekiple sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği Belen Sanayi Sitesi'ne giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Belen Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Cengiz Güneş ve sanayi esnafı tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, asfalt çalışmalarının devam edeceği mesajını verdi.

Başkan Posbıyık, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ŞU ANA KADAR 45 BİN TON DÖKTÜK. HAVA ŞARTLARI ELVERDİĞİ SÜRECE ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

"2023 yılı asfalt çalışmalarında 45 bin tona geldik. 100 bin metrekare emisyon asfalt serdik. Halen daha devam diyoruz. Şu an Belen Sanayi Sitesindeyiz. Belen Sanayi'nin en geniş sokağında çalışıyoruz. Asfalt konusunda hiç sıkıntımız yok,parasal yönden de sıkıntımız yok ancak tabii ki hava muhalefeti engellemeler yapıyor. Asfalt da istediğimiz kadar alamıyoruz. Zonguldak'ta tek asfalt üreticisi var hem bize hem diğer yerlere gönderiyor zaman zaman aksamalar oluyor. Kozlu'dan gelecek asfalt arabalarını bekliyoruz ;işçilerimiz hazır ama asfalt gelecek ki dökmeceğiz. Biraz burada işimiz uzadı. Esnafımızdan da özür diliyoruz. Ama elimizden gelen gayreti gösterip havalar müsaade ettiği sürece asfalt dökmeye devam edeceğiz. Belen'e girememiştik. Ama şimdi Belen Sanayi Sitesi'ne de girdik."

Belen Sanayi Sitesi Yönetimi Başkanı Cengiz Güneş de yapılan çalışmalar için Başkan Posbıyık'a sanayi sitesi esnafı adına teşekkür etti. Başkan Posbıyık daha sonra sanayi esnafının çay ikramını geri çevirmeyerek bir süre sohbet etti.