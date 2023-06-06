Kdz. Ereğli Belediyesi, Kastamonu'da Sel Felaketi Sonrası Bölgeye İş Makinesi ve Kamyon Desteği Sağladı

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kastamonu'da meydana gelen selin ardından Zonguldak Valiliği'nin koordinasyonunda bölgeye iş makinesi ve kamyon desteğinde bulundu. Belediyenin gönderdiği ekipler, İnebolu ilçesinde kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Kastamonu'da meydana gelen selin ardından Zonguldak Valiliği'nin koordinasyonunda bölgeye iş makinesi ve kamyon desteğinde bulundu. Belediyenin gönderdiği ekipler, İnebolu ilçesinde kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi, aşırı yağışlar sonrası selin meydana geldiği Kastamonu'ya araç desteğinde bulundu. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Zonguldak Valiliği koordinasyonunda dün gece bölgeye bir iş makinesi, sabah da bir kamyon gönderdiklerini duyurdu.

Kastamonu halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Posbıyık, "Kastamonu bir kez daha aşırı yağışlar sonrası sel baskınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde taşkınlar yaşandı. Biz de bölgeye hemen iş makinesi ve kamyon gönderdik. Ekiplerimiz İnebolu ilçesinde kapanan köy yollarını açmak için çalışmalara başladı. Kastamonu halkımıza geçmiş olsun, dayanışmamız sürecek" dedi.