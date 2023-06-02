Kdz. Ereğli Belediyesi, İnönü Parkı'nda 'Çevre Şenliği' düzenliyor

Kdz. Ereğli Belediyesi, 5 Haziran Pazartesi günü İnönü Parkı'nda 'Çevre Şenliği' düzenleyecek. Şenliğin bu yılki teması 'Küresel Isınma' olacak. Her yıl 5-11 Haziran arasında kutlanan Çevre Haftası'nda çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefleyen Kdz. Ereğli Belediyesi, çeşitli birimleri, okullar ve geri dönüşüm konusunda iş birliği yapılan kuruluşlar ile birlikte yapılan çalışmalar sergilenecek, atölyeler düzenlenecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi, 5 Haziran Pazartesi günü İnönü Parkı'nda 'Çevre Şenliği' düzenleyecek. Şenliğin bu yılki teması 'Küresel Isınma' olacak.

Her yıl 5-11 Haziran arasında kutlanan Çevre Haftası'nda çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefleyen Kdz. Ereğli Belediyesi, 5 Haziran Pazartesi günü saat 11: 00'de İnönü Parkı'nda Çevre Şenliği düzenleyecek. Saat 10: 45'te ise İş Bankası önünden kortej yürüyüşü yapılacak.

Etkinlik kapsamında Kdz. Ereğli Belediyesi'nin çeşitli birimleri, okullar ve geri dönüşüm konusunda iş birliği yapılan kuruluşlar ile birlikte yapılan çalışmalar sergilenecek, atölyeler düzenlenecek. Elektronik atıkları inceleme, tohum topu yapımı, bez çanta boyama gibi etkinliklerin yanı sıra açık alevde atık cam şekillendirme performans gösterisi ile okulların atölyeleri de şenlikte yer alacak.

Şenlikte, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan uygulama ve tatbikat parkuru da çocukları bekleyecek.

Kdz. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şenliğe tüm vatandaşları davet etti.