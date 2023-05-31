Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kdz. Ereğli Belediyesi Bahar Temizliğine Başladı

Kdz. Ereğli Belediyesi Bahar Temizliğine Başladı

Güncel Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi, ilçe genelindeki park, yeşil alan, kaldırım ve refüjlerde bahar temizliğine başladı. 4 ayrı tırpan ekibi mahallelerde, 2 ayrı tırpan ekibi ise mezarlıklarda çalışıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, ilçe genelindeki 31 mahallede bulunan park, yeşil alan, kaldırım ve refüjlerde bahar temizliğine başladı. 4 ayrı tırpan ekibi mahallelerde, 2 ayrı tırpan ekibi ise mezarlıklarda çalışıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda, refüjlerde, cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı. Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, Park ve Bahçeler Birimi'nde kurulan 4 ayrı tırpan ekibinin mahallelerde ve ara sokaklarda çalışmalarına başladığını belirterek şu bilgileri verdi:

"31 mahallede, planlanan program dahilinde temizlik çalışmasını yürütüyoruz. Arkadaşlarımız, özellikle park halindeki araçların zarar görmemesi için tedbirli bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Sahil bölgesinde de mevsime yönelik çalışmalarımız var."

Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde kurulan 2 ayrı tırpan ekibi de şehir genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışmasını yürütüyor. Mezarlıklar Müdürü Tayfun Özcan, ilçedeki 56 mezarlıkta çalışma planlandığını aktararak, "Ekiplerimiz şu an Balı Mezarlığı'nı temizliyor. Şu ana kadar 53 mezarlık temizlendi. Son olarak Kestaneci ve Şehir mezarlığıyla temizlik çalışmalarımızı tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ereğli Belediyesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title