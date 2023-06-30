Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Yağlı Direk Yarışları'nın Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, Yağlı Direk Yarışlar'ının kaldırılmasına ve kutlama gününün ertelenmesine tepki gösterdi. Başkan Posbıyık, geleneklerin yaşatılması gerektiğini ve kutlamanın 1 Temmuz'da yapılması gerektiğini belirtti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, Yağlı Direk Yarışlar'ının kaldırılmasına tepki gösterdi. Başkan Posbıyık, "Yağlı Direk Yarışları çocukluğumuzdan beri Ereğli'nin bir geleneğidir, geri istiyoruz. Ayrıca 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamasının kendi gününde değil de 3 Temmuz'a ertelenmesi kabul edilemez" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Bölge Liman Başkanlığı'nın önerisi ve Kaymakamlığın oluru ile Yağlı Direk Yarışları'nın kaldırılmasına ve kutlama gününün ertelenmesine tepki gösterdi.

Yağlı Direk Yarışlarının Ereğli'nin bir geleneği olduğunu vurgulayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"1 Temmuz 1935 yılından itibaren kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milli bir bayramdır.

Kdz. Ereğli, doğal limanı ve coğrafi konumu itibariyle de bir denizci kentidir. Yağlı Direk Yarışları ise bizim çocukluğumuzdan beri süre gelen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları geleneğimizdir.

Pandemi sürecinde ara verilen bu kutlamaların, bugün hiçbir geçerli gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi Kdz. Ereğli halkını ve bizleri derinden üzmüştür.

Bölge Liman Başkanı tarafından 21 Haziran tarihinde basına yapılan bir açıklamada;

'Yağlı Direk Yarışlarında kullanılan gres yağı, denizi kirletiyor' denilmektedir.

Acaba gemilerden boşaltılan sintine suları için de aynı hassasiyet gösteriliyor mudur? ya da sintine suları nedeniyle gemi ticaretine izin verilmiyor mu?

Gelenekleri yaşatmak, gerekli tedbirleri almaktan geçer.

Yağlı Direk Yarışları'na öncülük eden Bozhane Gençliği, deniz kirliliğine ve denizdeki yaşama en fazla saygı ve özeni gösteren kesimlerin başında gelir. 1 saatlik yarışmada gress yağından oluşabilecek kirliliği (!), belediyemiz su altı arama kurtarma ekipleri ve dalgıçlarla birlikte yarım saatte temizlerler. Ayrıca 200 metre kare alandaki etkinlikte oluşabilecek kirliliği günümüzde bertaraf edebilecek her türlü teknolojik imkan vardır.

Bu gerekçeler Kdz. Ereğli'nin geleneklerinin yaşatılmasının önünde bir engel değildir.

Bazı yönetim kademelerinde dile getirilen maddi imkansızlıklar da gerekçe gösterilemez. Eskiden Liman Başkanlığı ve Deniz Ticaret Odası bir araya gelir, biz de Kdz. Ereğli Belediyesi olarak gerekli desteği vererek geleneklerimiz en güzel şekilde yaşatılırdı.

Kdz. Ereğli, bir çok acentesi bulunan denizci bir kenttir. Hiçbir mazereti kabul etmez.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda Yağlı Direk Yarışlarının ertelenmesi Kdz. Ereğli halkını ve bizleri ne kadar üzmüşse, kutlama tarihinin 1 Temmuz'da değil de 3 Temmuz'a alınması bu üzüntümüzü katlamıştır.

Bayram tatili, bu kutlama gecikmesine mazeret olamaz çünkü 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı da milli bir bayramdır. Gününde kutlanması gerekir. Ereğli halkının iki bayramı bir arada kutlamasında ne sakınca vardır.

Bugüne kadar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın, 30 Ekim'de ya da birkaç gün sonra kutlandığı görülmüş müdür?

Karar alanların, karar verenlerin bu millete karşı, Ereğli halkına karşı bir sorumluluğu olduğunu unutmaması gerekir.

Yağlı Direk Yarışları geleneğimizdir, geri istiyoruz. 1 Temmuz denizcilik ve Kabotaj Bayramı, milli bir bayramdır, gününde kutlanmalı."