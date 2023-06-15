Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Kurtuluş Günü Mesajı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Posbıyık, "103 yıl önce, vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtarmak için Karadeniz Ereğli'nin yiğit evlatları, büyük bir mücadele vererek kahramanca savaşmışlar. Onların azim ve kararlılığı, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla elde ettikleri bu kutsal vatan topraklarına sahip çıkıyor, kendilerine minnet duyuyoruz" dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kdz. Ereğli'nin kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Posbıyık, "103 yıl önce, vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtarmak için Karadeniz Ereğli'nin yiğit evlatları, büyük bir mücadele vererek kahramanca savaşmışlar. Onların azim ve kararlılığı, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla elde ettikleri bu kutsal vatan topraklarına sahip çıkıyor, kendilerine minnet duyuyoruz" dedi.

Başkan Halil Posbıyık, mesajında şunları kaydetti:

"Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Karadeniz Ereğli'nin kurtuluş günü olan 18 Haziran günü, her yıl şehrimizin geçmişteki kahramanlığını, direnişini ve özgürlük sevdasını yüreklerimizde yeniden alevlendiriyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı kurtuluş mücadelesi, yurdun her yer yanında bağımsızlık savaşının ateşini yakmış; Zonguldak'ın, Fransızların işgali altına girdiği, doğal limanı ve zenginlikleriyle bölgede stratejik öneme sahip Ereğli'mizin, Fransızların hedefi haline geldiği bir dönemde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri Anadolu'muzda, Karadeniz'de ışık olmuştur. Bu hareket bağımsızlık ve millet egemenliğinin yolunu açmıştır.

103 yıl önce, vatan topraklarımızı düşman işgalinden kurtarmak için Karadeniz Ereğli'nin yiğit evlatları, büyük bir mücadele vererek kahramanca savaşmışlar. Onların azim ve kararlılığı, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla elde ettikleri bu kutsal vatan topraklarına sahip çıkıyor, kendilerine minnet duyuyoruz.

Ereğli'nin Kuvay-i Milliye ruhuyla hareket eden kahramanları, bu topraklarda emperyalistlere geçit vermemişlerdir. Rüştiye öğretmeni Nimet Hoca, dönemin Belediye Başkanı Akmanoğlu Raşit gibi önemli isimler, milli şuur içindeki ailelerle bir araya gelerek kısa süre içinde Ereğli'de Müdafaa-ı Hukuk cemiyetinin kurulmasını sağlamışlardır. O günlerde Nimet Hoca'nın okuduğu mücadele çağrısı, unutulmaması gereken tarihsel bir belgedir. Onların mücadelesi bizler için yol gösterici olmuştur. Bu anlamlı günde ayrıca Ankara Hükümetinin temsilcisi olarak bizzat bölgeye gelerek mücadelede öncülük yapan, Müdafa-i Hukuk cemiyetinin kurulmasında rol oynayan Ereğli Kaymakamı ve Zonguldak'ın ilk milletvekili Tunalı Hilmi Beyi saygıyla anıyorum.

Bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşlarını, bu uğurda mücadele eden bütün kahramanları, Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunda öncü rolü oynayan ve direnişi örgütleyen Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti üyelerini, bu vatan için canını ortaya koyan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.

Karadeniz Ereğli'nin kurtuluşunun 103'üncü yılı kutlu olsun!"