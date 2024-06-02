Üye Girişi
Haberler

KDP, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi milletvekili seçimlerine katılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Süleymaniye Şubesi Başkanı Ari Hersin, partisinin daha önce boykot ettiğini duyurduğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimlerine katılacağını açıkladı.

Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Süleymaniye Şubesi Başkanı Ari Hersin, partisinin daha önce boykot ettiğini duyurduğu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekili seçimlerine katılacağını açıkladı.

KDP Süleymaniye Şubesi Başkanı Hersin, düzenlediği basın toplantısında, partisinin IKBY meclisi seçimlerine katılımına ilişkin açıklamada bulundu.

KDP'nin her zaman seçimler için hazır olduğunu ancak seçim mekanizması üzerine yorumları bulunduğunu belirten Hersin, "Şu ana kadar yapılan (IKBY meclisindeki kota sandalyelerine ilişkin) değişikliklerle, evet biz seçimlere katılacağız." ifadelerini kullandı.

IKBY milletvekili seçimleri yaklaşık 2 yıldır erteleniyor

IKBY'de en son 30 Eylül 2018'de gerçekleşen ve ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı duyurulan milletvekili seçimleri, siyasi partiler arasındaki seçim yasası ve etnik ve dini gruplara verilen kotalar konusundaki anlaşmazlık nedeniyle defalarca ertelenmişti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi 21 Şubat'ta, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesine karar vermiş ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5, Hristiyanlara 5 ve Ermenilere bir olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karar almıştı.

Karar kapsamında ayrıca Meclisteki koltuk sayısının da 100'e düşürüldüğü açıklanmıştı.

IKBY'nin birinci partisi KDP ve IKBY'deki bazı Türkmen ve Hristiyan siyasi partiler de mahkemenin kararı sonrası seçimleri boykot edeceklerini açıklamıştı. Irak Türkmen Cephesi ise seçimlere katılacaklarını ve Türkmenlerin tek liste ile katılması için çalıştıklarını belirtmişti.

IKBY'de KDP'den sonra ikinci büyük parti olan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise seçimlerin belirlenen tarihte yapılmasını desteklemişti.

Irak Yüksek Yargı Konseyi ise 21 Mayıs'ta, IKBY Meclisinde Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılması kararı vermişti.

Buna göre, IKBY Meclisindeki 100 sandalye içerisinden Erbil ve Süleymaniye kentleri için ikişer, Duhok için ise bir sandalye ayrılacak. Erbil ve Süleymaniye'de Türkmenler ve Hristiyanlara birer, Duhok'ta ise Ermenilere bir kota ayrılacak.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY'nin defalarca ertelenerek 10 Haziran'da yapılması planlanan milletvekili seçimlerinin 5 Eylül 2024 tarihinde düzenlenmesi önerisinde bulundu.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin siyasi partilerle görüşmeler sonrası Eylül-Ekim ayları arasında düzenlenmek üzere yeni bir seçim tarihi belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Milletvekili Seçimleri Milletvekili Irak Politika Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

 Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Bakmadan Geçme

HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ 2 HAZİRAN Bugün hava durumu nasıl? Adana'da hava sıcaklığı kaç derece? İl il hava durumu tahminleri! Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! Kuyumcular Pazar açık mı? Pazar günü kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı? İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya kahvaltı günü nedir? Dünya kahvaltı günü ne zaman kutlanır, ilk ne zaman kutlandı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? LGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2024? MEB 2024 LGS cevap anahtarı! YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM YDUS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2024 ve 2025 okullar ne zaman açılacak? 2024 – 2025 eğitim öğretim dönem ne zaman başlayacak? Zorunlu askerlik kalkacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılacak mı 2024?
İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title