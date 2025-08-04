KDK, Hastaneden Fazla Alınan Ücretin İadesini Sağladı

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Kamu Denetçiliği Kurumu, özel bir hastanede fazladan tahsil edilen 11 bin 400 liranın iadesini gerçekleştirerek hastayı mağdur durumdan kurtardı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), özel bir hastanede tedavi olan vatandaştan fazladan alınan 11 bin 400 liranın iadesini sağladı.

Muayene için İstanbul'daki özel bir hastaneye giden vatandaş, çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin lira ödeme yaptı.

Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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