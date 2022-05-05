KDK'den üniversiteye yatay geçişte yedek adaylar için mevzuat düzenlemesi tavsiyesi

KIRIKKALE (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), başvuru süresi dolduğu gerekçesiyle yatay geçiş hakkından yararlanamayan yedek adayın kaydının yapılması için üniversiteye, konuyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için de Yükseköğretim Kurumuna (YÖK) tavsiyede bulundu.

KDK'nin kararına göre, yurt dışındaki bir üniversitede hukuk fakültesi öğrencisi olan başvurucu, Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesine 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için yatay geçiş başvurusu yaptı. Başvuru sonucunda öğrenci, birinci yedek aday olarak sıraya alındı.

Asil aday olarak belirlenen başka bir öğrenci, kayıt yaptırdıktan sonra başka bir üniversiteye daha kayıt hakkı doğması üzerine Kırıkkale Üniversitesindeki kaydını sildirdi. Bunun üzerine yedekte ilk sırada olan öğrenci boşalan kontenjana kaydının yapılması için üniversiteye başvuru yaptı ancak talebi reddedildi.

Üniversitenin ret kararında, ilgili mevzuata göre asil adayın zamanında kaydını yaptırmadığı hallerde yedek adayların kayda hak kazanacağı ve bunu süresinde yapmasının gerektiği, somut olayda ise asil adayın kaydını yaptırdıktan sonra sildirdiği, bu süreçte de yedek adaylar için belirlenen başvuru süresinin geçtiği ifade edildi.

Talebinin reddedilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu ileri süren öğrenci, kaydının yapılması için KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrencinin kaydının yapılması için Kırıkkale Üniversitesine, benzer durumlarda mağduriyet yaşanmaması için de mevzuatta düzenleme yapılması adına YÖK'e tavsiyede bulunulmasını kararlaştırdı.

Kayıt hakkından vazgeçen adayın haklarının korunurken yedek adayın olası kayıt hakkının korunmamasının ölçülü olmadığına işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

"Kırıkkale Üniversitesi tarafından talebin reddi işleminde doğrudan mevzuata aykırılık tespit edilemese de söz konusu yatay geçiş mevzuatının ve başvuruya konu somut olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi neticesinde başvurudaki iddia ve taleplerin yerinde olduğu ve üniversitenin ret işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."

Tavsiye kararının ardından üniversite yönetimi, başvurucu öğrenciye 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yatay geçiş kayıt hakkı tanındığını KDK'ye bildirdi.