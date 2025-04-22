KDK, Çocukların Taleplerini Hızla Çözümledi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çocukların "kütüphanedeki içme suyu sorununun giderilmesi", "tadilat nedeniyle kullanıma kapatılan okul bahçesinin açılması" ve "okul önüne trafik ışığı ve uyarı levhası konulması" gibi taleplerini, ilgili kurumlarla görüşerek çözüme kavuşturdu.

KDK'nin çocuklar için oluşturduğu "www.kdkcocuk.gov.tr" internet adresine bugüne kadar 4 bine yakın başvuru yapıldı.

Çocukların, veli ya da vasilerinin onayına ihtiyaç duymadan doğrudan başvurabildiği internet adresine gelen talepler arasında "okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi", "mahalleye park yapılması", "oyun alanlarının onarılması", "sokak hayvanlarına karşı önlem alınması" ve "okul yolunda trafik düzenlemeleri yapılması" ön plana çıktı.

Kütüphaneye arıtma sistemi kuruldu

Mahallesindeki kütüphanede bulunan su sebilinin uzun süredir boş olması nedeniyle mağduriyet yaşayan bir çocuk, çözümü KDK'de aradı.

Su ihtiyacını karşılamak için kütüphaneye uzak mesafedeki büfeye yürümek zorunda kaldıklarını anlatan çocuk, içme suyu ihtiyacının giderilmesini talep etti.

İlgili belediyeyle iletişime geçen KDK, kesintisiz su temini için kütüphaneye arıtma sistemi kurulmasını sağladı.

Başka bir çocuk da eğitim gördüğü okuldaki duvarın uzun süredir onarılmaması nedeniyle teneffüslerde bahçeyi kullanamadıklarını bildirdi.

Ombudsmanın ilgili kurumlarla iletişime geçmesi üzerine duvar onarılarak, bahçe çocukların kullanımına açıldı.

Okul önüne trafik düzenlemesi

Bir başka başvuruda ise 5. sınıfa başlayan öğrenci, yabancı dil ağırlıklı sınıfa kayıt hakkı elde etmesine rağmen, kontenjan sınırlaması nedeniyle yapılan kura sonucunda bu sınıfa yerleşemediğini aktardı.

Bunun üzerine harekete geçen KDK'nin girişimiyle, öğrencinin, kazandığı ortaokuldaki yabancı dil ağırlıklı sınıfa kaydı yapıldı.

Okulunun önünden hızla seyreden araçlar nedeniyle tedirginlik yaşadığını belirten çocuğun, okul önüne trafik ışığı ve uyarı levhası konulması talebi de ombudsmanın devreye girmesiyle çözüme kavuşturuldu.