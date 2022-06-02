KDC ve Uganda, ADF'ye yönelik askeri operasyonun süresini uzattı - Haberler

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KDC ve Uganda, ADF'ye yönelik askeri operasyonun süresini uzattı

AA - Güncel
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KDC ve Uganda, ADF'ye yönelik askeri operasyonun süresini uzattı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF) yönelik ortak askeri operasyonu iki ay daha uzatma konusunda anlaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF) yönelik ortak askeri operasyonu iki ay daha uzatma konusunda anlaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinden sorumlu (FARDC) Tümgeneral Camille Bombele ile Uganda Halk Savunma Kuvvetlerinden sorumlu (UPDF) Tümgeneral Kayanja Muhanga bir araya gelerek operasyonun iki ay daha uzatılması konusunda anlaşma imzaladı.

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Muhanga, çok geniş bir alanda operasyon yürüttüklerini kaydederek, "Operasyon geri dönüyor. Bölgedeki okullar, sağlık merkezleri ve kiliseler tekrar açılacak." şeklinde konuştu.

Uganda, 16 Kasım 2021'de başkent Kampala'da düzenlenen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarından ADF'yi sorumlu tutuyor.

Bu kapsamda Uganda, geçen yıl aralıkta KDC'nin doğusunda varlık gösteren ADF'ye yönelik operasyonlara destek vermek amacıyla asker göndermişti. Uganda'nın KDC'de 1700 askerinin olduğu tahmin ediliyor.

AA / Güncel

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