KDC ve Ruanda Arasında Barış Anlaşması için Ortak Gözetim Komitesi Toplantısı Yapıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Ruanda arasında ABD'nin arabuluculuğuyla imzalanan barış anlaşması için Ortak Gözetim Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, KDC ve Ruanda'nın yanı sıra Katar, Togo ve Afrika Birliği Komisyonunun, dün, barış anlaşmasının uygulanması ve anlaşmazlıkların çözümü amacıyla görevlendirilen Ortak Gözetim Komitesinin ilk toplantısı için bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, ilk toplantı kapsamında tarafların Komite Başkanlarını seçtiği, komitenin gelecekteki toplantılarına yön verecek görev tanımlarını onayladığı, anlaşmanın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi görüştüğü ve Ortak Güvenlik Koordinasyon Mekanizması'nın ilk toplantısı için hazırlık yaptığı belirtildi.

Barış anlaşması

ABD'nin arabuluculuğu sonucu, KDC ile Ruanda arasında 27 Haziran'da, Washington'da Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun şahitliğinde barış anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, düşmanlıkların sona erdirilmesi, silahlı devlet dışı grupların çatışma alanlarından çekilerek silahsızlandırılması, ortak bir güvenlik koordinasyon mekanizması kurulması, mültecilerin geri dönüşünün sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılması gibi taahhütleri içeriyor.

Çeşitli kaynaklara göre, anlaşma, aynı zamanda ABD ve Amerikan şirketlerinin bölgedeki maden kaynaklarına erişiminin önünü açarak savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara teşvik sunmayı da hedefliyor.