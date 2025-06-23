KDC, Kobalt İhracat Yasağını 3 Ay Daha Uzattı

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti, küresel piyasalardaki arz fazlası nedeniyle uyguladığı kobalt ihracatını 3 ay daha uzattığını açıkladı. Hedef, dünya genelinde düşen kobalt fiyatlarını önlemek ve piyasa istikrarını sağlamak.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), kobalt ihracatına yönelik uyguladığı yasağı 3 ay süreyle daha uzatma kararı aldı.

Stratejik Madenler Düzenleme Kurumu (ARECOMS) tarafından yapılan açıklamada, küresel piyasalarda devam eden arz fazlası nedeniyle, ülkede son 4 aydır devam eden kobalt ihracat yasağının 3 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, alınan kararla dünya genelinde düşen kobalt fiyatlarının önüne geçmenin hedeflendiği belirtildi.

ARECOMS, piyasanın istikrarını sağlamak ve özellikle kayıt dışı madenciliği düzenlemek amacıyla Şubat 2025'te kobalt ihracatını 4 aylığına askıya alınmıştı.

Dünyanın en büyük kobalt üreticisi olan KDC, küresel arzın yaklaşık yüzde 80'ini sağlıyor.

Özellikle ülkenin doğusundaki Katanga eyaletinde yoğunlaşan madencilik faaliyetleri, ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kobalt, elektrikli araç bataryaları, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazların üretiminde kullanılan stratejik bir ham madde olarak büyük bir öneme sahip.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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