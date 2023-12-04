KDC İsyancıları Yeniden İşgal Tehdidi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi (M23), barış gücünün çekildiği yerleri yeniden işgal edeceğini duyurdu. M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka, yaptığı açıklamada, KDC güçlerinin Tutsilere karşı yaptığı iddia edilen etnik temizlik nedeniyle alanları yeniden işgal edeceklerini belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) isyancı 23 Mart Hareketi (M23), barış gücünün çekildiği yerleri yeniden işgal edeceğini duyurdu.

M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücü'nün çekildiği alanları, "KDC güçlerinin Tutsilere karşı yaptığını iddia ettiği etnik temizlikten" ötürü yeniden işgal edeceğini belirtti.

Açıklamada, uluslararası kamuoyuna ve insani yardım gruplarına KDC hükümetinin devam eden etnik temizliğine karşı sessizliğini bozma çağrısı yapıldı.

Doğu Afrika Topluluğu (EAC) Barış Gücü'ne bağlı ilk askeri birlik pazar günü KDC'den çekilmeye başlamıştı.

Tanzanya'da 24 Kasım'da düzenlenen EAC Devlet Başkanları Zirvesi'nde, 8 Aralık'ta görev süresi dolacak KDC'deki Barış Gücü'nün süresinin uzatılmayacağı kararlaştırılmıştı.

EAC Barış Gücü "başarısızlıkla" suçlandı

KDC hükümeti, isyancı grup tarafından ele geçirilen bölgeleri kurtarmak üzere EAC güçlerini, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde konuşlanmaya davet etmişti. KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ise EAC Barış Gücü'nün, isyancıların silah bırakmasında başarısız olduğunu ileri sürerek, görev süresinin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Ülkelerinin kaderini tayin etme sorumluluğunu alacaklarını belirten Tshisekedi, EAC Barış Gücü'nü, isyancılarla birlikte hareket etmekle suçlayarak, bölgeden çekilmeleri çağrısında bulunmuştu.

KDC'nin doğusundaki Ruanda, Uganda ve Burundi sınırı, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ülkeye son olarak Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) barış gücü göndermişti.