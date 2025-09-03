KDC Hükümeti, M23 İsyancı Grubunu İnsan Hakları İhlalleriyle Suçladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) isyancı grubunu insan haklarını ihlal etmek ve gençleri silahlı gruplara katılmaya zorlamakla suçladı.

KDC İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, başkent Kinşasa'da düzenlediği basın toplantısında, M23 isyancı grubunun, kontrol altında tuttuğu Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde sivillere yönelik hak ihlallerinde bulunduğunu söyledi.

Shabani, yaşam şartlarının zor ve güvenlik sorununun olduğu bölgelerde insanların yoğun hak ihlalleri ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Gençlerin kaçırılarak silahlı gruplara katılmaya zorlandığını belirten Shabani, ülkenin doğusunun yıllardır şiddet olaylarıyla sarsıldığını vurguladı.

İsyancı grubun 2021'de yeniden ortaya çıktığını ve çatışmaları daha da şiddetlendirdiğini söyleyen Shabani, isyancıların ateşkesi ihlal ettiğini dile getirdi.

Shabani, "M23 isyancı grubu kontrol ettiği bölgelerde devletin yerine geçecek paralel bir yönetim kurma girişiminde bulunuyor. Bu da ülke için önemli bir sorun olmaya devam ediyor." dedi.

M23 daha önce insan hakları ihlallerine ilişkin suçlamaları reddetmişti.

KDC'deki çatışmalar

KDC hükümeti ile M23 isyancı grubu, Katar'ın arabuluculuğunda imzalanan ateşkesin uygulanmasına yönelik müzakere turu için 27 Ağustos'ta yeniden bir araya gelmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, KDC ile M23'ün temmuz ayında Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesine dair konuları ele aldığını açıklamıştı.

KDC hükümeti ile M23 arasında 19 Temmuz'da Doha'da ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda'dan lojistik ve askeri destek aldığını öne sürerken, Ruanda bu suçlamaları reddediyor.

M23 üyeleri yıl başından bu yana düzenledikleri saldırılar sonucu Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma çevresinde geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirdi. Güney Kivu'nun başkenti Bukavu ise hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana yaklaşık 1 milyon kişi yerinden oldu, 7 bin kişi hayatını kaybetti.