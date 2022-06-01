KDC, gözaltına alınan Ruandalı askerleri serbest bırakmayı kabul etti - Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin, geçen ay sınır devriyesi görevi sırasında gözaltına alınan iki Ruandalı askerin serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Arabulucu olarak görev yapan Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço, KDC'li ve Ruandalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından askerlerin serbest bırakılacağını duyurdu.

Lourenço, Tshisekedi ile Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin Angola'da yüz yüze görüşmeyi kabul ettiğini ancak görüşme tarihinin henüz netleşmediği belirtildi.

Ruanda hükumeti, geçen hafta, KDC tarafından ülke topraklarına top mermisi atıldığını ve bunun sonucunda yerleşim yerlerinin ve sivillerin zarar gördüğünü ifade etmişti.

KDC, komşusu Ruanda'yı 23 Mart Hareketi (M23) isimli isyancı gruba askeri destek vermekle suçluyor.

KDC yönetimi son olarak isyancıların operasyon sonrası sınır bölgelerine çekilmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.

AA / Güncel