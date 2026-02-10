Haberler

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madendeki göçük sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 12 maden işçisinin yaşamını yitirdiği, 6 işçinin yaralı kurtarıldığı bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneyindeki Lualaba eyaletinde, bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 12 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kenti yakınlarında bulunan Tulizembe bakır madenindeki bir üretim katmanında göçük meydana geldi.

Aniden oluşan göçüğün altında kalan 12 maden işçisi hayatını kaybetti, 6 işçi yaralı kurtarıldı.

Madende arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zengin yer altı rezervine sahip ülkenin, madencilik faaliyetlerinin büyük ölçüde denetimsiz yürütülmesi ve güvenlik altyapısının bulunmaması nedeniyle bu tür göçükler sık sık yaşanıyor.

Ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Masisi bölgesindeki koltan madeninde 30 Ocak 2026'da meydana gelen göçükte 226 maden işçisi yaşamını yitirmişti.

Haberler.com
