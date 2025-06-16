KDC'de Sel ve Toprak Kaymaları: 29 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 29 kişi yaşamını yitirdi. Altyapı hasarları ve evlerin sular altında kalması nedeniyle önemli krizler oluştu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 29 kişi hayatını kaybetti.

KDC İçişleri Bakanlığının sosyal medyadan paylaştığı bildiride, 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların 29 can kaybına neden olduğu belirtildi.

Bildiride, başkentin Ngaliema bölgesi başta olmak üzere 8 ilçede çok sayıda evin sular altında kaldığı ve önemli altyapı hasarlarının meydana geldiği duyuruldu.

Bakanlık, 15 Haziran'da düzenlenen kriz toplantısında hasar tespiti için bakanlıklar arası bir görev gücü oluşturulduğunu kaydetti.

Yerel basında, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle başkentin birçok mahallesinde altyapının ve evlerin ağır hasar gördüğü, birçok anayolun sular altında kaldığı bildirildi.

Bölgede şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfuslu Kinşasa'da, her yıl sel felaketleri, altyapı eksiklikleri ve şehir planlamasının yetersizliği nedeniyle sık sık can kayıpları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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