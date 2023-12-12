Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 20 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ordu ile silahlı gruplar arasında 72 saatlik ateşkes sağlandığı bildirildi.

KDC'de seçim öncesi ordu ile silahlı gruplar arasında ateşkes sağlandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 20 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi ordu ile silahlı gruplar arasında 72 saatlik ateşkes sağlandığı bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı yazılı açıklamada, KDC'deki çatışmaların bölge güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Watson, 20 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren silahlı gruplarla ordu arasında 72 saatlik ateşkes sağlandığını duyurdu.

Söz konusu kararın memnuniyet verici olduğuna işaret eden Watson, ateşkesin pazartesi gününden itibaren başladığı bilgisini paylaştı.

Watson ayrıca ABD yönetiminin, ateşkes sürecinde KDC ordusu ve silahlı grupların faaliyetlerini takip edeceğini vurguladı.

KDC hükümeti ve silahlı gruplar tarafından henüz açıklama yapılmadı.

KDC seçimleri

KDC'nin doğusunda isyancı gruplarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların şiddeti artarken, ülke 20 Aralık'ta cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aralarında mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, 2018 seçimlerinde de aday olan Martin Fayulu, Nobel Barış Ödüllü doktor Denis Mukwege'nin de bulunduğu 26 aday yarışacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesinde, 44 milyon seçmen oy kullanacak.

Avrupa Birliği (AB), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için teknik kısıtlamalar nedeniyle gözlemci görevlendirmeyeceğini duyurmuştu.