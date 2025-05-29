KDC'de Ndolo Askeri Hapishanesinde 30 Mpox Vakası Tespit Edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) başkenti Kinşasa'da bulunan Ndolo Askeri Hapishanesinde 30 M çiçeği virüsü (Mpox) vakası belirlendi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (INSP) yapılan açıklamada, Ndolo Askeri Hapishanesinde 30 Mpox vakası tespit edildiği ve bunlardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede geçen hafta 182 yeni doğrulanmış vaka kaydedildiği ve böylece 1 Ocak 2024'ten bu yana toplam vaka sayısının 21 bin 452'ye yükseldiği ifade edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, karantinanın sürdüğü Ndolo Askeri Hapishanesinin resmi kapasitesi yaklaşık 500 mahkum ancak burada yaklaşık 2 bin mahkum olduğu tahmin ediliyor.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş kişilerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.