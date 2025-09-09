KDC'de İsyancıların Saldırısında 80 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 80 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'ya bağlı Ntoyo köyünde cenaze töreni sırasında Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri köylülere silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 80 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi ADF üyelerince kaçırıldı.

Bölgede ADF üyeleri, fidye talebinde bulunmak için sık sık insan kaçırıyor.

ADF üyelerinin geçen ay Kuzey-Kivu eyaletindeki saldırılarında 52 sivil yaşamını yitirmişti.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.