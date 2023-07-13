Üye Girişi
Haberler

KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü mensuplarıyla bağlantılarının olduğu ve teröristlere yardım ettikleri belirlendi.

KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, Y.K, İ.Ş, H.B. ve İ.K'yi yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve İ.Ş. tutuklandı, H.B. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananların Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürülen "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük ve birçok teröristle bağlantılarının bulunduğu, teröristlere erzak ve lojistik malzeme sağladıkları belirlendi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

Cumhuriyet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title