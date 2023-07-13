KCK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü mensuplarıyla bağlantılarının olduğu ve teröristlere yardım ettikleri belirlendi.

KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, Y.K, İ.Ş, H.B. ve İ.K'yi yakaladı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve İ.Ş. tutuklandı, H.B. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananların Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürülen "Şevger" kod adlı Zeynal Küçük ve birçok teröristle bağlantılarının bulunduğu, teröristlere erzak ve lojistik malzeme sağladıkları belirlendi.