KCG Tekstil, Mısır'da 24 Milyon Dolarlık Yeni Yatırım Gerçekleştirdi

Türk şirketi KCG Tekstil, ülkedeki yatırımlarına 24 milyon dolarlık ilave yatırım yaparak 10 Ramazan Sanayi Bölgesinde yeni fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Mısır'da 2007 yılından bu yana tekstil alanında faaliyet gösteren KCG Tekstil'in temel atma törenine, şirket sahibi Yılmaz Küçükçalık ve şirketin üst düzey yetkililerinin yanı sıra Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib, Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) Başkanı Husam Heyba ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen katıldı.

Şirketin, ekim ayında yapacağı 24 milyon dolarlık ek yatırımıyla 1800 kişilik mevcut istihdama 500 kişi daha ekleyerek toplamda 2 bin 300 Mısırlıya istihdam sağlaması öngörülüyor.

Mısır'da da faaliyet gösteren tanınmış uluslararası markalara üretim yapan aynı zamanda dış pazarlara ihracat yapmakta olan ve halihazırda 65 milyon dolarlık yatırımı bulunan KCG Tekstil'in yeni yatırımıyla birlikte yıllık ihracatının 100 milyon doları bulması hedefleniyor.

Büyükelçi Şen törende yaptığı konuşmada, Mısır'daki Türk yatırımlarının genişlemesini, Mısır'da açılarak büyümelerini kazan kazan anlayışına dayanarak olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Türkiye ile Mısır'ın coğrafi, kültürel ve sosyal olarak yakınlığının, ulaştırma ve iletişim ağlarının sıkılığının ve etkinliğinin, ayrıca Mısır'da Türk yatırımcılara karşı gösterilen alaka ve dostluğun Mısır'ı Türk yatırımları açısından doğal ve başlıca destinasyon haline getirdiğini ifade eden Şen, Türk yatırımlarının ve ikili ticaretin büyüyerek gelişmeye devam edeceğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Şen, Türkiye ile Mısır arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının, ulaştırma ağları ve altyapının Türkiye'nin gelecekte de Mısır'ın dış ticaretinde en büyük ilk üç ülke arasında yer almaya devam etmesi anlamına geldiğine işaret etti.

İki ülke halkı ile bölgedeki tüm halkların bölgesel barış, güvenlik ve istikrarla birlikte kalkınmaya ve istihdama ihtiyacı olduğunu aktaran Şen, Türkiye'nin Mısır'a yönelik yaklaşımında ekonomik iş birliğinin bir öncelik teşkil ettiğini vurguladı.

Mısır Ticaret ve Yatırım Bakanı Hasan el-Hatib de, Türk şirketlerinin Mısır'da kaliteli üretimde öne çıktığına vurgu yaptı.

Mısır'da 2007 yılından bu yana yatırımlarına 200 bin metrekarelik alanda devam eden Türk KCG Tekstil'in, perde, yatak takımları, dekoratif yastık kılıfları, masa örtüsü, döşemelik kumaşlar, duş perdeleri ve konfeksiyon kumaşları gibi ev tekstili üzerine ürün çeşitliliği bulunuyor. Şirketin Türkiye ve Mısır'ın yanı sıra Amerika, İngiltere ve Çin'de de satış ofisleri bulunmakta.