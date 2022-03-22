KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın acı günü - Haberler

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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın acı günü

AA - Ahmet Özler - Güncel
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KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın acı günü

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın babası Safa Polat, hayatını kaybetti.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın babası Safa Polat, hayatını kaybetti.

Polat'ın cenazesi, Konya Selçuk Yazır Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.

Prof. Dr. Polat'a, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile diğer protokol üyeleri ve Karabük Üniversitesi akademisyen, personel ve öğrencileri taziye mesajı gönderdi.

Polat'ın 22 Şubat'ta hayatını kaybeden annesi Nadire Polat da Konya'da toprağa verilmişti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Refik Polat, Safa Polat, Karabük, Konya, Güncel, Haberler

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