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KBÜ Rektörü Kan Bağışında Bulundu

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı yaptı. Kırışık, kan bağışının önemine dikkat çekerek herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, farkındalık oluşturmak amacıyla kan bağışı yaptı.

Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne gelen Kırışık, gazetecilere, farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, "Kan bağışı sadece birkaç dakikamızı alıyor ama birçok insanın hayatını kurtarabiliyor. Herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kızılay Şube Başkanı Cemalettin Yavaşcı, Kırışık'ın bağışından duydukları memnuniyeti dile getirerek, toplumun her kesiminden gelen bu tür desteklerin kan stoklarının sürekliliği açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Kırışık Karabük Sağlık Güncel Haberler

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