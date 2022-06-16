KBÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyum'daki tören, kortej yürüyüşüyle başladı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, törende yaptığı konuşmada, 29 Mayıs 2007'de kurulan üniversitenin geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim misyonu ve uluslararasılaşma da lider olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Üniversitede 15 fakülte, 5 yüksekokul, 9 meslek yüksek okulu, 2 enstitü, 1 teknokent ve 1200 akademisyenle Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 97 ülkesinden 50 bine yakın öğrenciye eğitim-öğretim verildiğini belirten Polat, "7 kıtadan 12 bini aşkın uluslararası öğrenciyle Türkiye'de birinci sıradayız. Karabük Üniversitesi, en genç üniversiteler sıralamasında Türkiye'de ilk 13'te, gelişmekte olan üniversiteler arasında ilk 10'da ve en iyi Asya üniversiteleri arasında 7. sırada yer alıyor." dedi.

Törende, dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri protokol üyeleri ile akademisyenler tarafından verildi.

Daha sonra öğrenciler keplerini havaya fırlattı, müzik eşliğinde eğlendi

Törene, protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler ile öğrenci yakınları katıldı.