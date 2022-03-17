KBB Başkanı Büyükakın, "Çanakkale'de tarihin akışını değiştirdik"

ÇANAKKALE (Bültenler) - BaşkanBaşkan Büyükakın" Çanakkale Zaferi, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara aynı kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Zaferi'nin askerlerine "Taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin zaferi olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın sözlerine şu şekilde devam etti; " Çanakkale, Türk Milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir. Vatanın, milletin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, göz kamaştıran mücadeleleriyle "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşetmişlerdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında, imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımıştır.

Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Bugün de vatanımız üzerinde oynanmak istenen oyunlara, milletimize yönelik hain planlara aynı kararlılıkla karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile Çanakkale'de Allah için, vatan için, bayrak için göğüslerini siper ederek bizlere bu büyük zaferi armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere; bu mücadeleye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarına ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimize en samimi duygularımla şükranlarımı sunuyor, Allah'ta rahmet diliyorum."

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