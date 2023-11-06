Kazlar, Yapay Zeka Sayesinde Yüzleri Tanıyabiliyor

Görünüşe göre kazlar, hayal edebileceğimizden daha karmaşık yaratıklar. Bilinen kıskançlık ve intikam eğilimlerinin ötesinde, bilim insanları yapay zeka sayesinde kazların bireysel yüzleri tanıma yeteneğine sahip olduklarını keşfettiler.

Kazların insanları nasıl ayırt edip tanıdıklarını anlamak için yapay zeka kullanıldı

Bu buluş, Sonia Kleindorfer'in Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Konrad Lorenz Davranış ve Biliş Araştırma Merkezi'nin direktörlüğünü devralmasıyla ortaya çıktı. Selefi, ünlü Avusturyalı biyolog Konrad Lorenz, sadece bir plaket üzerindeki yüz resimlerine bakarak yerel Greylag Kazlarını isimleriyle tanımlama konusunda esrarengiz bir yeteneğe sahipti.

Ancak Kleindorfer kendini bu başarıyı tekrarlamakta zorlanırken buldu. Kazların birbirlerinden nasıl ayırt edildiğinin gizemini çözmek amacıyla, yapay zeka destekli bir yüz tanıma sistemi oluşturan bir meslektaşına başvurdu. Bu sistem, çeşitli açılardan çekilmiş kaz fotoğraflarından oluşan kapsamlı bir veri tabanıyla beslenerek, kazları yalnızca gagalarındaki ayırt edici işaretlerden tanımlayabilmesini sağladı.

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Araştırmayı daha da ileri götüren ekip, kazların sosyal etkileşimlerinin dinamiklerini anlamaya çalıştı. Yapay zeka tarafından üretilen görüntüleri kullanarak, kazların akranlarını tanıyıp tanıyamadıklarını test ettiler. Sonuçlar ilgi çekiciydi: Kazlar sadece eşlerinin ve arkadaşlarının görüntülerini tanımlayamadılar, ancak kazlar kendi görüntülerini kolayca algılayamadıkları için kendi yansımalarını tanıyamadılar.

Bu keşif, kazların yüz tanıma yeteneklerine ne ölçüde sahip olduklarını anlamamızda önemli bir adımdır. Bu kuşların karmaşık sosyal dinamiklerine ve karmaşık ilişkilerini nasıl yönlendirdiklerine ışık tutuyor. Kazların alternatif belirteçlere güvenmek yerine, arkadaşlarını, ortaklarını ve hatta düşmanlarını tanımlamak için yüz özelliklerine güvendikleri görülüyor, ki bu da potansiyel olarak yapay zeka sistemi tarafından kullanılan aynı belirteçler tarafından yönlendirilen bir davranış.

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Yapay zekanın sonuçlarıyla ilgili endişelerin arttığı bir dönemde, bilimsel araştırmalarda yapay zekanın bu uygulaması ferahlatıcı bir bakış açısı sunuyor. Yüz tanıma daha önce hayvanlar arasında ayrım yapmak için kullanılmış olsa da bu son keşif kazların yaşamlarında ortaya çıkan günlük drama daha derin bir bakış açısı sağlıyor.