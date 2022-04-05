Kazımkarabekir'de bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Kazımkarabekir Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Kaymakam Muhammed Enes Çıkrık, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştayda, içerisinde çeşitli türleri olan bağımlılık konusunun çok yönlü bir mücadeleyi gerektirdiğini belirtti.

Madde kullanımının yanı sıra alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığının her kesimden insanı etkilediğini aktaran Çıkrık, "Ben Olsaydım projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Yapacağımız çalıştayımızda yaşanan sorunlara karşı çözüm örnekleri ortaya konulacak ve neticede rapor haline getirilecektir." diye konuştu.

???????Çalıştayın sonunda alınacak kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan bölge değerlendirme toplantılarında ele alınacak.