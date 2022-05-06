Kazım Kurt: 'Tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun'

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: "Varlıkları ile yüreklerimizi ısıtan, aldığımız her nefesin en büyük anlamı olan annelerimiz, tek bir günde hatırlanmamalı. Çocuklarına dürüst yaşamayı, onurlu, iyi ve ahlaklı bir insan olmayı öğreten annelere layık olmanın yolu onları senede bir gün anmak değil, hak ettikleri sevgi ve saygıyı her daim göstermek, öğrettikleri değerleri yaşatmaktır. Anne sevgisi, sevgilerin en kutsalı ve kıymetlisidir. Karşılıksız sevgileri, bitip tükenmek bilmeyen özverileri, sınırsız hoşgörüleri ile mutluluk kaynağımız olan annelerimiz; her zaman yol gösterici olan yaşam deneyimleri ile bizlere geleceğe umutla bakmayı ve mücadele etmeyi öğretti.

Bitip tükenmek bilmeyen sevgileri ile daima içimizi ısıtan, yolumuza ışık olan; başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin anneler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Her annenin tenceresinin kaynadığı, çocuklarının yatağa tok ve huzurla yattığı; çocuklarıyla birlikte mutlu ve sağlıklı yaşam süren, hiçbir ananın gözünde yaş olmadığı; bir dünya diliyorum."

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