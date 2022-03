Kazım Kurt'tan örnek davranış

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Başkan Kurt, down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekmek için Türkiye Down Sendromu Derneği tarafından başlatılan 'rengimiz belli olsun' kampanyasına katıldı. Renkli çoraplar ile fotoğraf çektiren Başkan Kurt, "Gerçek dostlar kromozom saymaz. Down sendromu eksiklik değil bir fazlalıktır" dedi.

Birleşmiş Milletler, down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için 2011 yılında 21 Mart'ı, 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü' olarak tanıdı. Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye), Türkiye'de down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 'rengimiz belli olsun' kampanyası düzenledi. Bu kampanyaya destek veren isimlerden biri de Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt oldu. Ellerine farklı renklerde çoraplar giyen Başkan Kurt, bu çoraplarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Down Türkiye'nin kampanyasına destek verdi.

ENGELSİZ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİNDEN ZİYARET

Başkan Kurt'un Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde konukları da vardı. Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezinden down sedromlu bireyler, Başkan Kurt'u ziyaret ederek, kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti. Başkan Kurt ile birlikte ellerine renkli çoraplar giyen bireyler, haklarını savunduklarının altını çizdi.

"HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü hakkında konuşan Başkan Kurt, down sendromunun bir hastalık olmadığını vurguladı. Down Sendromu'nda 21. kromozomun 2 tane yerine 3 tane olmasının bireyleri özel kıldığını kaydeden Başkan Kurt, "Sonuç olarak 46 kromozom yerine 47 kromozoma sahipler oluyorlar. Down Sendromlu bireyler, uygun bir eğitim sonucunda toplum hayatına ayak uydurabiliyorlar. Ve unutmayalım ki gerçek dostlar

kromozom saymaz. Down sendromu eksiklik değil bir fazlalıktır" dedi. Down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Down Türkiye'nin rengimiz belli olsun kampanyasına katıldıklarını belirten Başkan Kurt, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezinden gelen konuklarına teşekkür ederek, "Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Çalışmanız, üretebilmeniz ve haklarınıza sahip çıkabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz desteği her zaman sağlayacağız" diye konuştu.

BELEDİYE PERSONELİ DE KAMPANYAYA DESTEK VERDİ

Down Türkiye'nin rengimiz belli olsun kampanyasına bir destek de Odunpazarı Belediyesi personelinden geldi. Ellerine renkli çoraplar giyen belediye personeli, down sendromlu bireylerin haklarına dikkat çekti.

Bültenler / Güncel