Kazım Kurt: "Odunpazarı'nı hemşehrimizle birlikte yönetiyoruz bu başarı hepimizin"

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ödül törenine katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir, mantığıyla ortaya koyduğumuz bir sosyal belediyecilik anlayışı ile Halk Market'i ve Koca Çınar Yaşam Merkezi'ni kurduk. 8 yıldır da bütün Eskişehirlilerin katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odunpazarı'nı hemşehrimizle birlikte yönetiyoruz; bir başarı varsa, bu başarı hepimizin" dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin 'paranın ve kredi kartının geçmediği market' olarak bilinen sosyal yardım modeli Halk Market ve kıdemli vatandaşlar için hayata geçirdiği Koca Çınar Yaşam Merkezleri, bir ödüle daha layık görüldü. Odunpazarı Belediyesi, İkinci Yüzyıl Derneği tarafından başlatılan "İkinci Yüzyıl Konferansları" sonrasında verilen Yerel Yönetim Proje Ödülleri'nde hayata geçirdiği projelerle ödüle layık görüldü. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yerel Yönetim Proje Ödülleri'nde Odunpazarı Belediyesi Halk Market ve Koca Çınar Yaşam Merkezleri Projeleri ile ödül aldı. Ödül töreni Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Törene katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ödülü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen verdi.

"SOSYAL VE DERMAN BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Halk Market'i ve Koca Çınar Yaşam Merkezlerini ödüle layık gören herkese teşekkür eden Başkan Kurt, "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir, mantığıyla ortaya koyduğumuz

bir sosyal belediyecilik anlayışı ile Halk Market'i ve Koca Çınar Yaşam Merkezlerini kurduk. 8 yıldır da bütün Eskişehirlilerin katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odunpazarı'nı hemşehrimizle birlikte yönetiyoruz, bir başarı varsa, bu başarı hepimizin. Sosyal ve derman belediyecilik çalışmalarımızı temelini attığımız yatılı 'Yaşlı Bakım Merkezi' ve özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimi için yaptığımız 'Engelli Kreşi' ile sürdürüyoruz. Başarı bir ekip işidir; ben çalışma arkadaşlarıma, en çok da bizden desteğini ve katkısını esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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