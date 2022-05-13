Kazım Kurt kreş açılışlarına devam ediyor

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eğitimin başladığı ancak pandemi nedeniyle açılışı yapılamayan Ihlamurkent Mahallesinde bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılış töreni 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü yapılacak. Kreşler ve oyunevleri ile ilgili konuşan Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözünün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan "kreş" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gökmeydan Mahallesinde bulunan Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışını gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi, kreş açılışlarına devam ediyor. Eğitim ve öğretimin başladığı ancak pandemi nedeniyle resmi açılış töreni yapılamayan Ihlamurkent Mahallesinde bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışı, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacak.

7 SINIF BULUNUYOR

Ihlamurkent Mahallesi Goncagüller Sokak No:1'de bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinde tam zamanlı eğitim devam ediyor. 3 yaşından 6 yaşına kadar olan çocuklara tam gün hizmet veren Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, 7 sınıf bulunuyor. Eğitim ve öğretimin 20'şer kişilik sınıflarda gerçekleştiği Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde, 140 çocuk okul öncesi eğitimden yararlanıyor.

"KREŞ SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIM"

Kreş ve oyunevleri ile ilgili konuşan Başkan Kurt, kreş çalışmalarının devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Kurt, "Hemşehrilerime verdiğim her mahalleye kreş sözümüzün arkasındayım. Odunpazarı'ndaki kreş çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kreşimiz çocuklarımıza, kadınlara ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun" dedi.

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