Şark Fatihi Kazım Karabekir'in kızı: 'Cumhuriyete hizmet etmek borcumuzdur'

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla 'Şark Fatihi' unvanı ile anılan Kazım Karabekir'in 83 yaşındaki kızı Timsal Karabekir, "Beşikten mezara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek borcumuz, görevimiz ve ibadetimizdir. Atatürk, 'Ben Cumhuriyeti siyasilere emanet ediyorum' dememiş ki. Var mı öyle bir sözü? Yok. 'Cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum' demiş ve ben de gençlerden çok şey bekliyorum. Hakikaten biliyorum ki içinizden ne Karabekirler, ne Atatürkler, ne güzel insanlar çıkacak" dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından Mehmet Balcı Yerleşkesi Akın Akkan Konferans Salonunda 'Alçıtepe Kahramanının kızı Cumhuriyeti anlatıyor' konulu bir konferans düzenlendi. Program, şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir'in 83 yaşındaki kızı Timsal Karabekir, babasına ait fotoğraf arşivi eşliğinde sunum yaparak savaşlarda yaşanan olayları anlattı.

"BU VATANA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Cumhuriyet'e giden yolu açan iki kelime olduğunu ifade eden Timsal Karabekir, "Padişah, Kazım Karabekir'e 'Mustafa Kemal'i derdest et (tutukla) İstanbul'a gönder' diyor. Kazım Karabekir 'Hayır, ben Mustafa Kemal'i tutuklamam' diyor ve bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'ya 'Emrindeyim Paşam' diyor. İşte bu iki kelime Cumhuriyete giden yolu açan kelimedir. ya bir an tersini düşünsek ya padişahın emrine uyup da Mustafa Kemal'i tutuklasaydı? Bütün cumhuriyet evlatlarına şunu söylüyorum ki; Beşikten mezara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet etmek borcumuz, görevimiz ve ibadetimizdir. Bu vatana sahip çıkacağız. Atatürk 'Ben cumhuriyeti siyasilere emanet ediyorum' dememiş ki. Var mı öyle bir sözü? Yok. 'Cumhuriyeti gençlere emanet ediyorum' demiş ve ben de gençlerden çok şey bekliyorum. Hakikaten biliyorum ki içinizden ne Karabekirler, ne Atatürkler, ne güzel insanlar çıkacak" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETE GİDEN YOL AÇILMIŞ"

Karabekir, "Uğursuz bir Mondros Ateşkes ilan ediliyor. Bu ateşkes sonucunda vatanımıza yabancılar geliyor neredeyse parselleyip bize bir Sevr haritası çıkarıyorlar, bu harita Türk'ün vatanının parçalanma haritasıdır. İşte orada evvela inanmış beş yürek Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya çıkıyorlar. Kars'ın kurtuluşundan sonra Karabekir, Ermenilerden aldığı top, tüfek ve tank gibi ağır silahları Büyük Taarruz için Mustafa Kemal Paşamıza götürüyor. Ondan sonra şükürler olsun ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Açılmış Kars'ın kurtuluşu olmuş ve Cumhuriyete giden yol açılmış" diye konuştu.

"İNGİLİZLERLE SAVAŞIYOR VE ÇOK BÜYÜK BAŞARI ELDE EDİYORLAR"

Babası Kazım Karabekir'in Çanakkale'de Yarbay olarak görev yaptığı dönemi anlatan Karabekir, "Kazım Karabekir Albay mevkiine terfi edince onu Kut'ül Amare Irak Cephesi'nde görüyoruz, İngilizlerle savaşıyor ve çok büyük başarı elde ediyorlar. 40 yıl süren Rus zulmü, Brest Litovsk Antlaşması ile son buluyor, Ruslar memleketine dönmeye başlamış. Yani Kazım Karabekir doğuya gittiği zaman daha çok Ermenilerle çarpışıyor. Fakat Rus'lar ellerindeki ağır silahları, topları ve tüfekleri Ermenilere bırakmış. Bizim o kadar büyük teçhizatımız yok. Erzincan kurtuluyor ama düşmanın kötü bir adeti var, daha sonra İzmir'de de onu görüyoruz, yakıp yıkıp kaçıyorlar. Karabekir diyor ki; 'Erzurum'a giderken İstanbul kapıdan girdiğim zaman halkı gördüm beni gülerek karşılıyorlardı, dişlerini görecek mesafedeydim. Fakat yaklaştığım zaman ortada gayri tabiilik hissettim, bu insanlar hiç kımıldamıyordu. Daha da yaklaştığım zaman dehşetle gördüm ki her biri Ermeni'ler tarafından birer kazığa oturtulmuştu, öyle can vermişlerdi. Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze göstermesin" dedi.

"ATATÜRK'ÜMÜZE BORÇLU OLDUĞUMUZU BURADAN TEKRAR ETMEK İSTERİM"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Çetin ise programda yaptığı konuşmada "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında üniversitemizde bu güzel ve anlamlı konferansta konuşabiliyorsak, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp zafere ulaştıran başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir Paşamız ile onların aziz silah arkadaşlarına ve şehitlerimize borçlu olduğumuzu belirtmek isterim. Yetimlerin babası olarak da anılan Paşamızın Sevgili Kızları Timsal Karabekir Hanımefendiye bizlere ve öğrencilerimize Paşamız ile ilgili vermiş oldukları bilgilerden ötürü Rumeli ailesi olarak çok teşekkür eder, saygılarımızı sunarız" diye konuştu.