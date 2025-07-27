Kazım Bayrak'ın Cenazesi 3 Saatte Çıkarıldı

Kazım Bayrak'ın Cenazesi 3 Saatte Çıkarıldı
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Kestel ilçesinde su tankerinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kazım Bayrak'ın cenazesi, 3 saatlik bir çalışmanın ardından çıkarıldı. Kaza sonrası yaralanan diğer iki kişinin durumu ağır.

ÖLEN SÜRÜCÜ BAYRAK'IN CENAZESİ 3 SAATTE ÇIKARILDI

Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden sürücü Kazım Bayrak'ın cenazesi, yaklaşık 3 saat sonra sıkıştığı yerde çıkarıldı. Halata bağlanan sedye yardımıyla şarampolden çıkarılan cenaze, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazada yaralanan Ahmet Demirel ve Mehmet Şimşek'in kaldırıldıkları hastanede tedavileri sürerken, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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