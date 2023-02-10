Kazım, 109 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan apartmanın enkazında kalan Kazım (24) isimli vatandaş, depremden 109 saat sonra sağ çıkarıldı. KAHRAMANMARAŞ'ta yıkılan apartmanın enkazında kalan Kazım (24) isimli vatandaş, depremden 109 saat sonra sağ çıkarıldı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkılan binalardaki arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, Kazım isimli vatandaşı 109 saat sonra sağ çıkardı. Kazım'ın kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kazım'ın kurtarma ekibinden bir kişinin kolunu sıkı sıkı tuttuğu anlar yer aldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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