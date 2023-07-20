Kazıda göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su boru hattı kazısında çalışan işçinin üzerine çöktü, işçi göçük altından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.