Üye Girişi
Haberler

Kazıda göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su boru hattı kazısında çalışan işçinin üzerine çöktü, işçi göçük altından yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazıda göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarıldı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su boru hattı kazısında çalışan işçinin üzerine çöktü, işçi göçük altından yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre Fırat içme suyu projesinde, boru hattı kazısında çalışan İ.A. toprak kayması nedeniyle, göçük altında kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, göçük altında kalan işçi yaralı olarak kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Siverek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title