Kazdağları'nda yüzlerce yıllık Hıdrellez geleneği yaşatılıyor

BALIKESİR Balıkesir'in Edremit ilçesi yüzyıllardan bu yana sürdürülen ve salgın sebebiyle 2 yıldır yapılamayan "Hıdrellez" geleneği, Tahtacı Türkmenleri tarafından yaşatılıyor.

Tahtacı Türkmenleri, asırlardır sürdürdükleri "Hıdırellez" geleneği dahilinde Kazdağları eteklerindeki Tahtakuşlar Mahallesi'nin mezarlığında sabahın ilk saatlerinden itibaren bir araya geliyor. Türkmenler, burada geçmiş nesilleri için dualar ediyor. Geçmiş nesiller ile gelecek nesillerin bir araya gelmesi için yüzyıllardır yapılan Hıdrellez etkinliğinde Tahtacı Türkmenleri, odun ateşinde pişirdikleri kahve ile çerez ve şekerleri birbirlerine ikram ediyor.

Tahtakuşlar köyü sakinlerinden Elif Kar, "Biz Hıdırellez'imizi pandemi dolayısıyla 2 yıldan beri erteledik, yapamadık ama bu sene Allah razı olsun izin verdiler bu yola çıktık. Yaşlılarımızı unutmamak, geleceğimize yaşlılarımızı tanıtmak ve ritüel olarak her yıl bunu 6- 7 mayısta yaparız hiç eksiksiz." dedi.

Ayşın Aksu bin 400'lü yıllardan beri asırlardır bu geleneğin sürdürüldüğüne aktaran Aksu: "Yöre halkı Hıdırellez'i sanki bir ortak doğum günü gibi kutluyorlar. Bahar şenliği, ortak bir doğum günü gibi. Mezarlıkta yapılmasının sebebi de geçmişlerini gelecekleri olan çocuklarla birlikte anmak, geçmişlerini geleceklerine öğretmek, hatırlatmak için buradalar." ifadelerini kullandı.