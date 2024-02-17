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Kazdağları'nda Yaban Hayvanlarına Yem Bırakıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kar altında kalan Kazdağları'ndaki bazı noktalara yaban hayvanlarının beslenmesi için yem konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, dağın 1470 metre rakımlı bölgesine çıktı. Karla kaplı Kazdağları'nda kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının zorlu şartlarda aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek amacıyla belirlenen noktalara yem konuldu. Milli Park sınırları içinde yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının bulunduğu araziye karacalar için saman, kuşlar için yem bırakıldı. Kış boyunca doğaya belirli aralıklarla yem bırakılmasının planlandığı şekilde devam edeceği öğrenildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kar altında kalan Kazdağları'ndaki bazı noktalara yaban hayvanlarının beslenmesi için yem konuldu.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğüne bağlı Kazdağı Milli Park Şefliği görevlileri ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, dağın 1470 metre rakımlı bölgesine çıktı.

Karla kaplı Kazdağları'nda kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarının zorlu şartlarda aç kalmasını önlemek ve yerleşim merkezlerine inmesinin önüne geçmek amacıyla belirlenen noktalara yem konuldu.

Milli Park sınırları içinde yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığının bulunduğu araziye karacalar için saman, kuşlar için yem bırakıldı.

Kış boyunca doğaya belirli aralıklarla yem bırakılmasının planlandığı şekilde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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