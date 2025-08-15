Kazdağları'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları Milli Parkı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hasan Boğuldu Mesire Alanı girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2 helikopter, 8 arazöz ve 50 personel ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan ile 4 bin metrekare zeytinlik zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.