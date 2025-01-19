Kazdağları'nda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları Milli Parkı'na çıkan ve dönüş yolunda araçları çamura saplanarak mahsur kalan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kazdağları Sarıkız Tepesi'ne çıkan Mustafa A. ve Hasan M, dönüşe geçtiklerinde 35 BRB 511 plakalı kamyonetleri Baba Tepe mevkisinde çamura saplandı.

Dağda mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzere bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup amirliği ekipleri, 2 arazi tipi araç ve 8 personel ile bölgeye gitti. Yapım, Bakım ve Onarım Dairesine ait 2 iş makinesi de ekiplere destek verdi.

Ekipler, 4 saat süren çalışmanın ardından ulaştıkları 2 kişiyi alarak güvenli bölgeye getirdi ve çamura saplanan kamyoneti de iş makinesiyle kurtardı.

Mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.