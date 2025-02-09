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Kazdağları'nda Kış Eğlencesi: Karın Tadını Çıkaran Aileler

Kazdağları'nda Kış Eğlencesi: Karın Tadını Çıkaran Aileler
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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde yağan kar, aileleri Kazdağları'nın Hanlar mevkisine çekti. Çocuklar kardan adam yaparken, vatandaşlar ateş etrafında sohbet edip mangal yaktı.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde yağan karda eğlenmek isteyenler, Kazdağları'nı tercih etti.

Kazdağları'nın Hanlar mevkisine aileleriyle gelen çocuklar, kardan adam yapıp yamaçlardan kar topu yuvarladı.

Bazı vatandaşlar yaktıkları ateşin etrafında toplanıp sohbet ederken bazıları ise mangal yaktı. Plastik leğenler ve poşetlerle kayan vatandaşlar da karın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar da yaklaşık 10 santimetre kalınlıktaki kar üzerinde yürüyüşü yaptı.

Eğlenen vatandaşlardan Mustafa Akıncı, AA muhabirine, güzel havanın keyfini çıkardıklarını belirterek, "Hafta sonu kaçamağı yaparak çocukları getirdik. Ailece eğleniyoruz." dedi.

Özlem Akıncı da çocukları eğlendirmeye geldiklerini anlatarak, "Karın keyfini çıkarmaya geldik. Birlikte çok güzel bir gün geçiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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